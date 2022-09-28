فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة الموحدة بمجلس التعاون يناقش عددًا من القوانين

عقد فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة (القوانين) الموحدة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا، بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل بالمملكة (دولة الرئاسة) مصعب بن عبدالمحسن الجماز.
وناقش الفريق خلال الاجتماع عددًا من مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة ذات الاهتمام المشترك، كان من أهمها نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون؛ بهدف منع دخول الآفات وانتشارها وحماية البيئة والموارد النباتية وتسهيل التجارة، واللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحث الاجتماع النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لتنظيم حركة النقل ورفع مستوى السلامة على الطرق، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022م لاستكمال موضوعاته ورفع توصياته.
ونظمت الأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على هامش الاجتماع، محاضرة بعنوان (مهارات كتابة الرأي القانوني)، قدمها المستشار محمد أحمد الحمادي، من إدارة التشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرق خلالها لمحاور إثرائية حول تجارب مدارس التشريع المختلفة لدول مجلس التعاون.
وتضمّنت المحاضرة التعريف بالوثائق القانونية ومميزاتها، وقواعد تفسير النص القانوني وإسناد الرأي وفقًا للمبادئ والتجارب في دول المجلس والعالم العربي.