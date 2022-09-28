فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة الموحدة بمجلس التعاون يناقش عددًا من القوانين

عقد فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة (القوانين) الموحدة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا، بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل بالمملكة (دولة الرئاسة) مصعب بن عبدالمحسن الجماز.