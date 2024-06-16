أمانة العاصمة المقدسة تكثف خدماتها البلدية في منى

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن عدد الزيارات على القطاع الغذائي بلغت منذ بداية شهر ذي الحجة (9123) زيارة، فيما بلغ عدد العينات التي فُحصت في مختبرات الأمانة أكثر من (3000) عينة مواد غذائية ومياه، بلغت نسبة العينات الصالحة منها 98%، في حين بلغ عدد الزيارات للتأكد من التزام مقاولي خدمات المياه والكهرباء (1120) زيارة وتم خلالها رصد (180) من مخالفات الظواهر السلبية.