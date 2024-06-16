أمانة العاصمة المقدسة تكثف خدماتها البلدية في منى

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها وخدماتها في مشعر منى خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، حيث عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الميدانية لكل مركز من مراكزها المنتشرة في المشاعر المقدسة البالغ عددها (28) مركزًا للخدمات.
واستنفرت الأمانة جميع أعمالها خاصة فيما يتعلق بالنظافة والمراقبة البيئية ومتابعة محال المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ خلال أيام التشريق، وتخصيص عدد من الآليات والمعدات والمكانس الآلية والشفاطات، لإزالة مخلفات الحجاج ورفع النفايات أولاً بأول بمنطقة جسر الجمرات، وزيادة عدد الجولات الميدانية المكثفة لمكافحة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن عدد الزيارات على القطاع الغذائي بلغت منذ بداية شهر ذي الحجة (9123) زيارة، فيما بلغ عدد العينات التي فُحصت في مختبرات الأمانة أكثر من (3000) عينة مواد غذائية ومياه، بلغت نسبة العينات الصالحة منها 98%، في حين بلغ عدد الزيارات للتأكد من التزام مقاولي خدمات المياه والكهرباء (1120) زيارة وتم خلالها رصد (180) من مخالفات الظواهر السلبية.
وبينّت الأمانة أن التقارير تشير إلى ارتفاع نسبة الالتزام في المحال الغذائية والمطاعم والمطابخ والعاملين بها، وانحسار نسبة المخالفات، بفضل تكثيف الجهود التوعوية والرقابية التي تقوم بها الأمانة، مؤكدةً أنها مستمرة في تكثيف هذه الجهود استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق.