بعد حجز شخص لجواز سفرها.. سفارة السعودية بأنقرة تتجاوب مع شكوى مواطنة

في حادثة إنسانية تبرز جهود المملكة العربية السعودية في رعاية مواطنيها بالخارج، تمكنت السفارة السعودية في تركيا من التدخل العاجل لمساعدة مواطنة سعودية بعدما تعرضت إلى موقف صعب، حيث تم حجز جواز سفرها من قِبل أحد الأشخاص وعدم تسليمه لها، مما أدخلها في حالة من القلق وعدم الاستقرار.
تفاصيل الحادثة بدأت عندما تواصلت المواطنة السعودية مع صحيفة "سبق" أثناء وجودها في أحد الفنادق في إسطنبول ونقلت معاناتها المتمثلة في السفر مع أحد أقارب أسرتها، ومنعها من الحصول على جواز سفرها، وعدم تسليمه لها عند رغبتها بالعودة لأرض الوطن.
"سبق" بدورها قدمت رقم السفارة السعودية في أنقرة للمواطنة والتي أبلغت عن الوضع الصعب الذي تواجهه بعد أن رفض الشخص الذي كان بحوزته جواز سفرها إعادته لها.
وتجاوبت السفارة في الحالة مع نداء المواطنة، وأخذت على عاتقها مسؤولية حل المشكلة وضمان سلامتها.
قامت السفارة بالتواصل مع الشخص محتجز جواز المواطنة وإشعاره بأن حجز جوازها وعدم تسليمه لها يعد مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتم استعادة جواز السفر، وتأمين حجز أقرب رحلة لها للعودة إلى المملكة العربية السعودية.
وعادت المواطنة بسلام إلى أرض الوطن بعد أن تمكنت السفارة من حل المشكلة بشكل سريع وفعّال، مما يعكس حرص المملكة على تقديم الدعم الكامل لمواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم وحقوقهم.
وتعد هذه الحادثة مثالاً واضحًا على مدى اهتمام الحكومة السعودية بمواطنيها، والتزامها بتقديم الدعم والمساعدة لهم في جميع الأوقات والظروف.