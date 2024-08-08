بعد حجز شخص لجواز سفرها.. سفارة السعودية بأنقرة تتجاوب مع شكوى مواطنة

في حادثة إنسانية تبرز جهود المملكة العربية السعودية في رعاية مواطنيها بالخارج، تمكنت السفارة السعودية في تركيا من التدخل العاجل لمساعدة مواطنة سعودية بعدما تعرضت إلى موقف صعب، حيث تم حجز جواز سفرها من قِبل أحد الأشخاص وعدم تسليمه لها، مما أدخلها في حالة من القلق وعدم الاستقرار.