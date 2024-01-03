إنذار باللون الأحمر على الحدود الشمالية.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية الأفقية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة الحدود الشمالية، متوقعًا حالة من الضباب الكثيف وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية 1كم أو أقل.