"الجاسر" يترأس جلسة لبحث ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والنتائج ومن أبرزها أن التوسع في شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة أسهمت في رفع إسهام أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6،5%، فيما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل زيادة تلك النسبة إلى 10%، كما أسهم تشغيل قطار الشمال للبضائع إلى زيادة الأطنان المنقولة بنسبة 52%، فيما شهد الناتج المحلي لأنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 75% في الفترة التي تلت تشغيل قطار الشمال.