41 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 41 درجة مئوية، تليها حفر الباطن ورفحاء 40 درجة مئوية ثم المدينة المنوّرة والأحساء 39 درجة، وكل من الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والعلا والخرج 38 درجة.