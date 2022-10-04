41 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 41 درجة مئوية، تليها حفر الباطن ورفحاء 40 درجة مئوية ثم المدينة المنوّرة والأحساء 39 درجة، وكل من الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والعلا والخرج 38 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، ثم الباحة ونجران والطائف والقريات 18 مئوية ثم حائل وطريف 19 درجة.
وسجّلت الدمام وينبع وجدة والأحساء والوجه أعلى نسبة رطوبة بالبلاد بين 95% و90%.