المنافسة الأقوى.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يحدّد شروط المشاركة في شوط نخبة النخبة

وتضمنت الشروط عدم قبول المتن الذي تم استخدام الوسم أو الشاهد في منطقة الرأس في عمر (مفرودة، حقـة لقيـة)، وكذلك لا يُقبـل في الأعمار التي أكبر من ذلك إذا كان الوسم أو الشاهد جديدًا وذلك حسب لوائح وأنظمـة النادي، كذلك لا يُقبل المتن التي تم جرْد وَبَرِه كاملًا، وذلك إذا كان الجرد جديدًا ويغيّر في شكل المتن وشكله ولونه الطبيعي.