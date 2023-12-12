المنافسة الأقوى.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يحدّد شروط المشاركة في شوط نخبة النخبة

كشف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، التي تقام تحت شعار "عز لأهلها" عن شروط وآلية المشاركة في شوط نخبة النخبة، المنافسة الأقوى في أشواط تحدي الجمل.
واشترطت المسابقة أن يكون عدد الإبل المشاركة 20 متنًا (إناث) من سن مفرودة فأعلى، حيث يسمح للمشارك بالدخول بمشاركة واحدة فقط، ويمنع التنافس بين الأقرباء من الدرجة الأولى حتى الرابعة، ويكون القبول النهائي للمشارك عن طريق اللجنة المختصة.
ويحق لأحد المتنافسين إعلان التحدي بحيث يسمح لمنافسيه بالشراء والإيجار؛ لتعزيز مشاركتهم دون نسبة محددة لذلك، ولا يشترط مشاركتها باسمه في فئة الجمل مسبقًا، على أن تكون المشاركة منتخبة من مشاركة فعلية واحدة من إحدى فئات الجمل (شلفا ولي العهد، سيف الملك، بيرق الموحد)، وتحمل نفس الشرائح التي شاركت في الجمل باسمه، وفي حال وجود تحدٍّ، فإن هذا الشرط يسقط عن المتنافسين ويلتزم به معلن التحدي.
وتضمنت الشروط عدم قبول المتن الذي تم استخدام الوسم أو الشاهد في منطقة الرأس في عمر (مفرودة، حقـة لقيـة)، وكذلك لا يُقبـل في الأعمار التي أكبر من ذلك إذا كان الوسم أو الشاهد جديدًا وذلك حسب لوائح وأنظمـة النادي، كذلك لا يُقبل المتن التي تم جرْد وَبَرِه كاملًا، وذلك إذا كان الجرد جديدًا ويغيّر في شكل المتن وشكله ولونه الطبيعي.
ولا يُقبل المتن الذي فيه عيب يغيّر أو يؤثر على شكله من اللوف أو العور أو العرج البين وما يماثل ذلك، ولا يُقبل المتن الذي قُطِع جزء من إذنه (الجدع) أو الذي قُطِع جزء من ذيله، على أن تُطبّق جميع الشروط والأحكام والتعليمات الخاصة بالمهرجان.
وتعد مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويشارك فيها أجمل مزاين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل.
وتبدأ غدًا الأربعاء أولى منافسات نخبة النخبة بحُلّتها الجديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة بمنافسة فئة المجاهيم.