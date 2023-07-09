"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم الدفعة الـ 68 في حسابات المستفيدين.. غداً

يبدأ برنامج حساب المواطن، غداً الإثنين 10 يوليو، -وتحديداً بعد منتصف الليل- في إيداع دعم الدفعة الـ 68؛ مخصّص شهر يوليو الحالي، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.
وفي 11 يونيو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ 67 (11.2 مليون مستفيد وتابع).
وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال؛ منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، حيث تحصل 76% من المستفيدين على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالاً.