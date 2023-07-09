"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم الدفعة الـ 68 في حسابات المستفيدين.. غداً

وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال؛ منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، حيث تحصل 76% من المستفيدين على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالاً.