شامل ومستدام.. "العجمي" يبلور 5 محاور من دعم المملكة لفلسطين وشعبها

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن القضية الفلسطينية تشهد إلى اليوم، تحدياتٍ كبيرة تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؛ حيث تبرز المملكة العربية السعودية كواحدة من أبرز الدول التي تلتزم بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.