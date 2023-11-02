شامل ومستدام.. "العجمي" يبلور 5 محاور من دعم المملكة لفلسطين وشعبها

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن القضية الفلسطينية تشهد إلى اليوم، تحدياتٍ كبيرة تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؛ حيث تبرز المملكة العربية السعودية كواحدة من أبرز الدول التي تلتزم بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: تقوم المملكة العربية السعودية بالعديد من المبادرات والأعمال الخيرية لدعم الشعب الفلسطيني، ويمكن بلورة دورها في 5 محاور تأتي على النحو التالي:
تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًّا سخيًّا للفلسطينيين؛ حيث تُقَدر هذه المساعدات بملايين الدولارات سنويًّا، وتُستخدم هذه الأموال لتوفير المساعدات الإنسانية، وبناء المدارس والمستشفيات، وتوفير المأكل والمشرب للأسر الفلسطينية المحتاجة.
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مؤثرًا في المشهد الدولي من خلال دعمها للحل السياسي للقضية الفلسطينية، وتشجع على الحوار والتفاوض السلمي بين الأطراف المعنية، وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع تنموية في الأراضي الفلسطينية لتحسين الظروف المعيشية ودعم الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه المشاريع: بناء البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية.
تقدم المملكة العربية السعودية مِنَحًا دراسية للطلاب الفلسطينيين للدراسة في جامعاتها ومؤسسات التعليم العالي. كما تدعم المشاريع الثقافية التي تعزز من الهوية الفلسطينية وتحافظ على التراث الثقافي للشعب الفلسطيني.
تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق التسوية والصلح بين الأطراف المعنية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من خلال دعمها للمفاوضات والمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
واختتم "العجمي": باختصار، تلتزم المملكة العربية السعودية بدعم الشعب الفلسطيني بشكل شامل ومستدام من خلال تقديم المساعدات المالية والإنسانية والدعم السياسي والتنموي والثقافي، ويظهر هذا الالتزام التام بالقضية الفلسطينية ويعكس الرؤية الإنسانية والإصرار على تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.