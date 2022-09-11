"ذيب لتأجير السيارات" تتسلم أول أسطول BMW 2023 من "شركة محمد يوسف ناغي للسيارات"

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن استلامها مجموعة من أول أسطول من سيارات BMW 2023 الفئة الخامسة، من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الجديدة كليًّا، التي تم إطلاقها مؤخرًا في الأسواق العالمية؛ حيث تستهدف الشركةُ تعزيزَ خدماتها والارتقاء بها، ومقابلة ارتفاع الطلب على الخدمات المميزة، ويأتي ذلك متزامنًا مع إطلاق التوسعة الجديدة في أسطولها من سيارات التأجير على مستوى مختلف مناطق المملكة.
ويمثل انضمام سيارات BMW 2023 الفئة الخامسة، الفخمة، تعزيزًا لأسطول شركة ذيب لتأجير السيارات، كما يأتي استمرارًا لجهود الشركة الهادفة لتجديد أسطول سياراتها بصورة دورية ومستدامة.
وجاء توقيع الاتفاقية وسط حضور كبير من الطرفين؛ حيث وقّع الاتفاقية من جانب شركة ذيب لتأجير السيارات مدير إدارة المشتريات والمستودعات حمد بن عبدالرحمن الراجحي، كطرف أول؛ فيما وقع من جانب شركة محمد يوسف ناغي للسيارات (الطرف الثاني) مدير المبيعات خالد حسان.
وبهذه المناسبة، قال الراجحي: "يأتي انضمام أول أسطول BMW 2023 من الفئة الخامسة كدعم نوعي لأسطول "شركة ذيب لتأجير السيارات" من هذه الفئة الفخمة؛ تلبية لرغبات عملائنا، كما تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية الشركة لتطوير وتحديث أسطولها بشكل دوري ومستمر؛ لتلبية أذواق العملاء المميزين الذين يبحثون عن الراحة والفخامة".
وأوضح الراجحي أن الشركة قد تسلمت بالفعل أول أسطول من هذه الفئة، الذي انضم للفئات الأخرى من سيارات "ذيب لتأجير السيارات"؛ حيث سيتم توزيعها في عدد من فروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ مشيدًا بالتعاون الوثيق الذي يربط الشركة مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وكلاء سيارات BMW في المملكة.
وتضم شركة ذيب لتأجير السيارات، باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات؛ من خلال التأجير طويل وقصير المدى؛ حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 24 ألف مركبة.