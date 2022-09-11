"ذيب لتأجير السيارات" تتسلم أول أسطول BMW 2023 من "شركة محمد يوسف ناغي للسيارات"

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن استلامها مجموعة من أول أسطول من سيارات BMW 2023 الفئة الخامسة، من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الجديدة كليًّا، التي تم إطلاقها مؤخرًا في الأسواق العالمية؛ حيث تستهدف الشركةُ تعزيزَ خدماتها والارتقاء بها، ومقابلة ارتفاع الطلب على الخدمات المميزة، ويأتي ذلك متزامنًا مع إطلاق التوسعة الجديدة في أسطولها من سيارات التأجير على مستوى مختلف مناطق المملكة.