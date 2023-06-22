أبرز الملامح والتوقعات المناخية لدرجات الحرارة وهطول الأمطار لفصل الصيف هذا العام في المملكة

تشير التوقعات لدرجة الحرارة السطحية بمشيئة الله، إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على معظم أنحاء المملكة السعودية بحوالى درجة إلى درجتين مئويتين عن المعدل العام، وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية تكرار حدوث موجات الحر، والتي يُتوقع أن تكون شديدة أحيانًا، لتبلغ درجات الحرارة حاجز (50 مئوية) في أكثر من مناسبة على أجزاء عديدة من مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة).