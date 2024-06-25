مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 227 مستفيدًا خلال مايو الماضي

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 616 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.185 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 31 مستفيدًا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.