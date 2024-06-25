مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 227 مستفيدًا خلال مايو الماضي

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 227 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 588 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70% ونسبة الإناث 30%، بينما شكلت نسبة النازحين 57% والمقيمين 43% من إجمالي المستفيدين، وتوزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
من ناحية ثانية، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.143 مستفيدًا خلال شهر مايو 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 295 حالة، وعيادة الطوارئ 565 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 273 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان اثنتان، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 616 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.185 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 31 مستفيدًا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.