"خالد بن سطام " يؤكد على أهمية دور "الإسلامية" في التوعية ومحاربة الأفكار المنحرفة

أكد الأمير خالد بن سطام نائب أمير منطقة عسير، على دور فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة في توعية المجتمع، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المنحرفة، عن طريق الدعاة الرسميين والمفسوح لهم.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة بمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري.
واستعرض نائب عسير التقرير السنوي لجهود فرع الوزارة للعام 1445 هـ، واستمع إلى جهود الفرع في المنطقة وآخر الإحصائيات ما بين محاضرات ودروس وبرامج علمية، ودورات وندوات وجولات وتوزيع مصاحف ومطبوعات، مستعرضاً النطاق الجغرافي للمساجد والجوامع التابعة للفرع.
وقدم مدير الفرع موجزاً عن أبرز المبادرات التي قدمها الفرع كتشجير المساجد وتجميع المصاحف القديمة، بالإضافة إلى الشراكات الاجتماعية، كالتعاون مع الجهات الحكومية، والمشاركة في المناسبات الوطنية.
وتضمن التقرير السنوي للفرع عدداً من الأنشطة التي نظمها الفرع خلال 1445هـ والتي بلغت 4646 محاضرة، و 1304 دروس علمية، و223 دورة، و282 برنامجاً علمياً، و53 ندوة.
وقام الفرع خلال العام بـ892 جولة دعوية، وتوزيع 15170 مصحفاً، و 2100 مطبوعة صادرة من الوزارة، فيما بلغ عدد ساعات التطوع 48291 ساعة، و484 فرصة تطوعية، كما تمت معالجة 2654 بلاغاً وفق الأنظمة والتعليمات.