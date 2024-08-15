"خالد بن سطام " يؤكد على أهمية دور "الإسلامية" في التوعية ومحاربة الأفكار المنحرفة

وقام الفرع خلال العام بـ892 جولة دعوية، وتوزيع 15170 مصحفاً، و 2100 مطبوعة صادرة من الوزارة، فيما بلغ عدد ساعات التطوع 48291 ساعة، و484 فرصة تطوعية، كما تمت معالجة 2654 بلاغاً وفق الأنظمة والتعليمات.