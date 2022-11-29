دهان "الجزيرة كولد بلاستيك" يزيّن طرق ومسارات المدينة المنورة

ويعدّ اختيار أمانة المدينة المنورة لمنتج "الجزيرة كولد بلاستيك" إشادة بهذا المنتج وما فيه مميزات وصفات تؤهله ليكون الخيار الأمثل لمثل هذه المشاريع، ومن المعلوم أن دهانات الطرق بشكل أساسي يجب أن توضح وتبين علامات الطرق حفاظاً على السلامة والسلاسة المرورية، وبناءً عليه تخضع دهانات الطرق ومن بينها "الجزيرة كولد بلاستيك" للعديد من الاختبارات لضمان مطابقته لأعلى معايير الجودة، وعلى وجه الخصوص وضوح الرؤية والانعكاس وثبات الألوان تحت الظروف الجوية القاسية المختلفة، بالإضافة لمقاومته العالية للاحتكاك ولآثار إطارات المركبات، مما يزيد في العمر الافتراضي للمنتج.