دهان "الجزيرة كولد بلاستيك" يزيّن طرق ومسارات المدينة المنورة

أوضحت "دهانات الجزيرة" أن منتجها "الجزيرة كولد بلاستيك" سيطبق على أبرز معالم المدينة المنورة الجديدة، كما في مسار الدرّاجات على طريق حسان بن ثابت بطول 6000 متر، وغيره من المشاريع التي ستعمل على أنسنة ونقل جودة الحياة في المدينة المنورة لمستويات أفضل.
وتتخذ "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في الألوان والدهانات والحلول الإنشائية، مبدأ الالتزام وتحقيق الجودة هدفاً وقيمة ترنو وتطمح دائماً لتحقيقهما، وقد تُوج هذا باختيار أمانة منطقة المدينة المنورة لمنتجها "الجزيرة كولد بلاستيك" لدِهان آلاف الأمتار من الطرق والمسارات في مدينة المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.
ويعدّ اختيار أمانة المدينة المنورة لمنتج "الجزيرة كولد بلاستيك" إشادة بهذا المنتج وما فيه مميزات وصفات تؤهله ليكون الخيار الأمثل لمثل هذه المشاريع، ومن المعلوم أن دهانات الطرق بشكل أساسي يجب أن توضح وتبين علامات الطرق حفاظاً على السلامة والسلاسة المرورية، وبناءً عليه تخضع دهانات الطرق ومن بينها "الجزيرة كولد بلاستيك" للعديد من الاختبارات لضمان مطابقته لأعلى معايير الجودة، وعلى وجه الخصوص وضوح الرؤية والانعكاس وثبات الألوان تحت الظروف الجوية القاسية المختلفة، بالإضافة لمقاومته العالية للاحتكاك ولآثار إطارات المركبات، مما يزيد في العمر الافتراضي للمنتج.
واعتبرت "دهانات الجزيرة" اختيار الجهات الحكومية مثل أمانة المدينة المنورة لمنتجاتها وتطبيقها في مشاريعها الضخمة مصدر فخر واعتزاز للشركة، وإثباتاً لقدرة المنتج الوطني على مضاهاة المعايير العالمية للجودة والتميز.
ويستخدم دهان "الجزيرة كولد بلاستيك" للمناطق عالية الاحتكاك كمواقف الحافلات والسيارات ومناطق الدوران وتخفيف السرعة والمطبات والطرق السريعة والطرق داخل المدن، في مسعىً لتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة المرورية لمرتادي الطرق وعابريها.