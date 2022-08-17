كيف تعرف مستوى أداء مدرسة أبنائك؟.. "مؤشر ترتيب" يضع المرحلة الثانوية في الميزان

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم نتائج "مؤشر ترتيب" لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفِّذها الهيئة.
وتصدَّرت ثانوية الرواد التابعة لمكتب التعليم بمدينة الجبيل قائمة المدارس الثانوية في السعودية بنسبة 87.754. ويهدف المؤشر إلى تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس؛ لتجويد المخرجات، وتحسين أداء الطلبة في هذه الاختبارات. كما يساعد المؤشر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على تحديد المدارس المناسبة لهم.
ويتم احتساب متوسط الدرجة لكل إدارة تعليم ومكتب تعليم ومدرسة بناء على متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية.
ويقدِّم الموقع الخاص بالمؤشر إمكانية البحث المفصل على مستوى مكتب التعليم وإدارة التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة للبحث على خارطة السعودية.
ويتم حاليًا تغطية اختبارات القبول الجامعي (القدرات العامة، والتحصيلي) للمدارس الثانوية.
ومع أن هذا المؤشر يقدِّم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء إلا أنه لا يعتبر تقييمًا أو تصنيفًا شاملاً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة، وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.
وكان مؤشر الترتيب قد وضع ميزانه في 4878 مدرسة بالمرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات، وعدد الطلاب الذين خضعوا لاختبار القدرات 1476630، وعدد الطلاب في اختبار التحصيلي 1017568.