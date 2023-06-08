"الإخاء" تحتفل بخريجي 1444 تزامنًا مع الذكرى الخمسين على تأسيسها

وعبّر المشرف العام على مدارس الإخاء بجدة محمد بن مهدي الحارثي عن فخره واعتزازه بما حققه الخريجون من درجات مشرفة ومراتب تفوق استحقوا على إثرها هذا التكريم والاحتفال، وأضاف: فرحتنا بأبنائنا هذا العام تأتي مع شيء من الاختلاف كونها مقرونة بمرور خمسين عامًا على إنشاء هذا الصرح التعليمي العظيم الذي تعاقبت عليه الأجيال على طريق النجاح حتى أصبحنا وبكل فخر نرى من بين خريجينا على مدى السنوات الطبيب والمهندس والطيار ورجال الأمن بمختلف الرتب والقطاعات، وفي كل المجالات المشرفة التي يقوم عليها وطننا المعطاء بل ويتعاظم فخرنا عندما نرى من بين أولياء أمور الطلاب اليوم من سبقهم على مقاعد الدراسة في هذه المدرسة العريقة وجاء بأبنائه وهو على ثقة بأنه يضعهم على أول مراتب النجاح والمستقبل الواعد بإذن الله.