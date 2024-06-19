الدفاع المدني يكرم المتطوعين المشاركين بأعماله في موسم حج هذا العام 1445هـ

كرّمت المديرية العامة للدفاع المدني، المتطوعين المشاركين بأعمال الدفاع المدني في موسم حج هذا العام 1445هـ، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة.
وقدم اللواء الفرج، شكره وتقديره للمتطوعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الأعمال التطوعية، خلال موسم حج هذا العام عبر تقديم خدمات الإسعافات الأولية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وأعمال الإخلاء والإنقاذ والتعامل مع المخاطر المحتملة.