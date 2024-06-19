الدفاع المدني يكرم المتطوعين المشاركين بأعماله في موسم حج هذا العام 1445هـ

كرّمت المديرية العامة للدفاع المدني، المتطوعين المشاركين بأعمال الدفاع المدني في موسم حج هذا العام 1445هـ، بحضور ‏مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة.