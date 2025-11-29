رئيس "بيوميرييه": التشخيص المخبري الدقيق خط الدفاع الأول ضد مقاومة المضادات

وحول اختيار الرياض مقرًا إقليميًا، أوضح ميوميرمييه أن الشركة تعمل في المملكة من خلال كيان مباشر منذ عام 2013، بعد سنوات من التعاون عبر الموزعين. وأضاف: "نشهد في السعودية حراكًا قويًا واستثمارات متزايدة في قطاع الصحة، مدفوعة برؤية واضحة من الحكومة. هناك توسّع في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واستثمار في التقنيات الحديثة ورغبة حقيقية في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة. كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة وأن نعزّز وجودنا الإقليمي انطلاقًا من الرياض لخدمة المنطقة بأكملها".