بطول 185 كلم.. استمرار العمل في مشروع تنفيذ طريق "الظهران- العقير- سلوى المزدوج"

يُذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي: "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية"، وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.