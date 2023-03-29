"الأرصاد" يحذّر: أمطار غزيرة ورياح سرعتها تتجاوز 50 كم/ ساعة على معظم المناطق

وتابع المركز: ابتداءً من يوم غد الخميس، تشهد مناطق: تبوك (خاصة أجزاءها الشرقية)، ومكة المكرمة (خاصة أجزاءها الشرقية)، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والقصيم، والشرقية (خاصة أجزاءها الشمالية)، عواصف ترابية ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج على المدن الساحلية منها لتصل إلى أكثر من 2.5 متر، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.