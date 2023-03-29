"الأرصاد" يحذّر: أمطار غزيرة ورياح سرعتها تتجاوز 50 كم/ ساعة على معظم المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تبدأ من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وعواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ونجران ستتأثر بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الخميس إلى الاثنين المقبل، بينما يكون تأثيرها على محافظتي السليل ووادي الدواسر يومي الخميس والجمعة.
وأضاف: تشهد معظم محافظات منطقة الرياض وأجزاء من منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية متوسطة يومي السبت والأحد، في حين يكون تأثيرها على معظم محافظات مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ومحافظة رفحاء يومي الخميس والجمعة.
وتابع المركز: ابتداءً من يوم غد الخميس، تشهد مناطق: تبوك (خاصة أجزاءها الشرقية)، ومكة المكرمة (خاصة أجزاءها الشرقية)، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والقصيم، والشرقية (خاصة أجزاءها الشمالية)، عواصف ترابية ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج على المدن الساحلية منها لتصل إلى أكثر من 2.5 متر، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.
وأشار إلى أن مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية تشهد ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل، انخفاضًا في درجات الحرارة لتتراوح الصغرى بين (2-6) درجات مئوية.
ودعا "الأرصاد" إلى متابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها عبر منصاته الإعلامية، وحثّ الجميع على اتباع تعليمات الجهات المعنية.