أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.