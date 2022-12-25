أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا والعيص وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.