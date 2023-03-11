القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بتبوك تحتفي بيوم العلم

وتهدف المسيرة - التي انطلقت من ميدان راية التوحيد مرورًا بمقر إمارة المنطقة ومتنزه الأمير فهد بن سلطان وعلى طول طريق الملك فيصل - إلى تعريف أبناء المنطقة بالمنظومة الأمنية الداخلية، وتطور إمكاناتها وسعيها الدائم لضمان أمن وسلامة المواطن والوطن وكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.