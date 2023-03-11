القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بتبوك تحتفي بيوم العلم

شاركت جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بتبوك - اليوم - باحتفالات يوم العلم من خلال مسيرة استعرضت المعدات والأجهزة الأمنية.
وتهدف المسيرة - التي انطلقت من ميدان راية التوحيد مرورًا بمقر إمارة المنطقة ومتنزه الأمير فهد بن سلطان وعلى طول طريق الملك فيصل - إلى تعريف أبناء المنطقة بالمنظومة الأمنية الداخلية، وتطور إمكاناتها وسعيها الدائم لضمان أمن وسلامة المواطن والوطن وكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.
واصطف أهالي مدينة تبوك على جنبات الطرقات لتحية القطاعات الأمنية المشاركة بالمسيرة، كما شارك في المسيرة عدد من السيارات (الكلاسيكية).