"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والكامل والليث والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف، ورياحًا شديدة على خليص، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.