اشتداد الأمطار على المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية لمنطقتي جازان وعسير اليوم الاثنين

ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل أمطار مُتوسطة إلى غزيرة فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين، على المُرتفعات الجبلية والسهول الساحلية من منطقتي جازان وعسير، يرافقها رياح هابطة نشطة وتساقط حبات من البَرَد، بالإضافة إلى حدوث العواصف الرعدية، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب.