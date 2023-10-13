مدير تطوير المناطق الجبلية يزور "عارضة جازان".. ويلتقي "الريثي"

قام مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد؛ بجولة تفقدية بمحافظة العارضة.
والتقى "الفهاد"؛ محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي؛ وعدداً من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم واستفساراتهم، والعوائق التي تواجه المزارعين.
وأكّد حرص الهيئة على دعم المزارعين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
تأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.