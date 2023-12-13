بالصور.. الولايات المتحدة تضع حجر الأساس لمبنى سفارتها الجديد بالرياض

وخلال الحفل ألقى السفير "مايكل راتني" كلمة رحّب فيها بالحضور، قائلًا: "تعتبر السفارة الجديدة، والتي من المقرّر أن تكون أكبر سفارة في المملكة العربية السعودية، رمزًا لتوسع العلاقات بين البلدين؛ فلا تقتصر تلك العلاقات على قطاعَي الطاقة والأمن فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات الأعمال التجارية والتكنولوجيا والتعليم والابتكار، ولا سيما مجالات الفنون والثقافة على نحو متزايد"، مؤكدًا أن حجم هذا المشروع ونطاقه الذي يطمح إليه يعكسان الشراكة الاستراتيجية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة والسعودية.