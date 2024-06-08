"ياللي المجد صار ليك عنوان".. شاب فلسطيني يعبّر بأبيات شعرية عن شكره لولي العهد

ونُظّم حفل استقبال جرى خلاله تقديم سُقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية؛ حيث بلغ الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين ٨٥٠ حاجًّا من أصل ٨٠٠٠ حاج سيؤدون فريضة الحج لهذا العام.