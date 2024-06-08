"ياللي المجد صار ليك عنوان".. شاب فلسطيني يعبّر بأبيات شعرية عن شكره لولي العهد

عبّر الشاب الفلسطيني "عز حروب" بأبيات شعرية عن شكره للقيادة الرشيدة على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وثمّن "حروب" الأمن والنظام الكبير في مكة المكرمة؛ مؤكدًا أن تنظيم المملكة مشرّف لكل العالم العربي والإسلامي.
وقال في بداية أبياته: "سلام ياللي المجد صار ليك عنوان".
ووصل أمس الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
ونُظّم حفل استقبال جرى خلاله تقديم سُقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية؛ حيث بلغ الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين ٨٥٠ حاجًّا من أصل ٨٠٠٠ حاج سيؤدون فريضة الحج لهذا العام.