"محمية الإمام عبدالعزيز" الملكية تضبط 700 مخالفة بيئية خلال النصف الأول من 2023

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات التي جرى ضبطها تمثلت في: الرعي من دون تصريح، التخييم غير المصرح، دهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في الأماكن غير المخصص لها، وحيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي، مبيّنةً أن فرق الرقابة البيئية قامت بجولات ميدانية لرصد المخالفات والملاحظات تجاوزت 4 آلاف جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بأكثر من 380 ألف كيلومتر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.