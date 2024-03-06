إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"إنتل"

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة إنتل كوربوريشن؛ وذلك لبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز المعرفة حول التقنية عبر التعاون في تقديم برامج لتأهيل طلبة التعليم العام والجامعات بالمعرفة والمهارات التي تعزز جاهزية القوى العاملة المستقبلية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في المجالات المهنية المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني (ليب) والذي يقام تحت شعار (آفاق جديدة) خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، والذي تعد (سدايا) شريك الذكاء الاصطناعي الإستراتيجي.
ووقّع المذكرة من قبل "سدايا" المشرف العام على بناء القدرات الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، وعن إنتل المدير العام بالمملكة أحمد العبدالجبار.
وتمثلت أوجه التعاون بالمذكرة في تنفيذ برامج في المملكة لتزويد القوى العاملة المستقبلية بمهارات الذكاء الاصطناعي اللازمة من خلال برامج متعددة، وتبادل الخبرات بتفعيل الشراكة مع القطاع التقني من خلال فرص التدريب في مقار إنتل العالمية، والتعاون في استقطاب الخريجين من برامج ومعسكرات سدايا في إنتل.