إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"إنتل"

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة إنتل كوربوريشن؛ وذلك لبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز المعرفة حول التقنية عبر التعاون في تقديم برامج لتأهيل طلبة التعليم العام والجامعات بالمعرفة والمهارات التي تعزز جاهزية القوى العاملة المستقبلية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في المجالات المهنية المختلفة.