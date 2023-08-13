"الغذاء والدواء": هذه العوامل تؤثر في عمل الأجهزة الطبية المنزلية

ونصحت الهيئة باتباع عددٍ من الإرشادات للعناية بالأجهزة الطبية في المنزل، منها حفظها وتخزينها حسب تعليمات الاستخدام الخاصة بالشركة المصنّعة، وتجنب استخدام الأجهزة الطبية الكهربائية في حال كان السلك مكشوفاً او مبللاً أو تالفاً، وفحص عبوة الجهاز أو المستلزم الطبي ذات الاستخدام الواحد مثل الإبر وغيرها قبل الاستخدام وفي حال تلف العبوة يجب التخلص منها فوراً وعدم استخدامها.