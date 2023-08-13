"الغذاء والدواء": هذه العوامل تؤثر في عمل الأجهزة الطبية المنزلية

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من تأثير الظروف المحيطة (مثل درجات الحرارة وعدم نظافة المكان) على عمل الأجهزة الطبية المنزلية، ما تنتج عنه مشكلات مثل تقليل في فعاليته، وعرض نتائج وقراءات خاطئة أو غير دقيقة.
وأوضحت الهيئة أن الجهاز أو المستلزم الطبي المنزلي مخصّص للاستخدام في أي بيئة خارج مرفق الرعاية الصحية.
وكشفت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن الظروف المحيطة مثل درجات الحرارة وعدم نظافة المكان والرطوبة والتعرض للضوء أو أشعة الشمس المباشرة، قد ينتج عنها عرض نتائج وقراءات غير دقيقة، وتقليل العمر الافتراضي للجهاز، وتقليل فعاليته وتلوّثه أو التأثير بمستوى تعقيمه.
ونصحت الهيئة باتباع عددٍ من الإرشادات للعناية بالأجهزة الطبية في المنزل، منها حفظها وتخزينها حسب تعليمات الاستخدام الخاصة بالشركة المصنّعة، وتجنب استخدام الأجهزة الطبية الكهربائية في حال كان السلك مكشوفاً او مبللاً أو تالفاً، وفحص عبوة الجهاز أو المستلزم الطبي ذات الاستخدام الواحد مثل الإبر وغيرها قبل الاستخدام وفي حال تلف العبوة يجب التخلص منها فوراً وعدم استخدامها.
وطالبت الهيئة بالإبلاغ عن حالات وجود مشكلات أو حوادث متعلقة بالأجهزة الطبية عن طريق تطبيقَي "تيقظ"، و"طمني"، أو الاتصال على الرقم 19999 مركز الاتصالات الموحد.