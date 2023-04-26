ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم

وتعد أعمال عوض دوخي من أقدم الأغنيات وأعرقها التي ستوثق في الأمسية الطربية، في حين تعد أعمال بشير شنان من أكثر الأعمال الشعبية في حقبة الستينيات انتشارًا لتتجاوز أعماله المئات في مسيرته، ورسمت أعمال فهد بن سعيد تاريخًا عريقًا تجاه الفن السعودي وسط شعبية شبابية كبيرة في أعماله الموسيقية، وكانت لفهد أعمال قد خلدت في الذاكرة وأصبحت ملاذًا لنجوم الفن في إعادة تدوير أغانيه الرنانة إلى وقتنا الحاضر، كما اشتهرت أعماله بالبساطة، وحظيت بمحبة واسعة في الساحة الفنية، وتميزت أعماله باللون القصصي والدرامي الذي سكن الوجدان، كما يعد فهد بذكائه من أمهر الفنانين في جيله من الذين مارسوا الفن والغناء والعزف على آلة العود.