"سعود الطبية" تجري أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم ستيني

ولفت "العقيل" إلى أن العملية تمت، ولله الحمد، عن طريق المنظار الجراحي دون فتح جراحي، موضحًا أن الحالة غادرت المدينة بعد العملية بأسبوع، وبحالة صحية ممتازة.