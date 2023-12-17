"سعود الطبية" تجري أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم ستيني

تمكّن فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم ستيني.
وقال استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي والأورام "د. محمد العقيل"، اليوم الأحد: إن الفحوصات كشفت عن تشخيص مبكّر بورم سرطاني بالمعدة، عن طريق المنظار والفحوصات الأخرى اللازمة.
وأضاف "العقيل": أنه بعد الاجتماع مع طبيب الأورام، تم الاتفاق على إعطاء الحالة أربع جرعات من العلاج الكيماوي، وتم إجراء العملية المقررة له.
وأشار إلى أن العملية أجريت وتم استئصال كامل المعدة مع الغدد اللمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء، وكذلك الأمعاء مرة أخرى.
ولفت "العقيل" إلى أن العملية تمت، ولله الحمد، عن طريق المنظار الجراحي دون فتح جراحي، موضحًا أن الحالة غادرت المدينة بعد العملية بأسبوع، وبحالة صحية ممتازة.