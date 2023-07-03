وزير الأوقاف والإرشاد اليمني يثمّن دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزير شبيبة؛ أوضح في الاجتماع، أن مناسك الحج كافة تمّت بكل يسرٍ وسهولة، وفقاً لما هو مخططٌ له من قِبل الوزارة، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة آلاف حاج سيغادرون مكة المكرّمة على مجموعات متفرقة إلى اليمن وهم الذين سبق أن زاروا المدينة المنوّرة قبل الحج، فيما بقية الحجاج سيتوجهون إلى المدينة المنوّرة ومنها إلى اليمن.