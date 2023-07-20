مكة المكرمة.. تنفيذ مشاريع سفلتة مخططات المنح بأكثر من 164 مليون ريال

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت أكثر من (164) مليون ريال، وهي ستة عقود مختلفة تم توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة وذات الإمكانيات العالية، مبيناً أن العقد الأول تضمن مشروع سفلته مخططات المنح بمكة المكرمة وبلغت قيمته (17.214.465) ريالاً، ويشمل مخططي ولي العهد (10) و(5)، أما العقد الثاني فقد شمل مشروع سفلتة مخططات المنح بمكة المكرمة وقيمته (6.168.462) ريالاً، ويشمل مخطط العسيلة، ومخطط منح الشرائع رقم 12 المعدل، ومخطط منح الشرائع رقم 12، ومخطط الخضراء، وإضافات المنح (12)، كما أن العقد الثالث لمشروع سفلتة مخططات منح بمكة المكرمة جاء بقيمة (14.186.434) ريالاً، ويشمل مخطط جبل السيدة خديجة، ومخطط حي خميم بكدي، ومخطط روابي كدي ومخطط العكيشية.