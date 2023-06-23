1.2 مليون مُصلٍّ وحاج.. "السديس" يعلن أكبر عدد بالحرمَيْن منذ الجائحة

وأضاف: "توجد خطط ميدانية لتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول وخروج القاصدين عبر الأبواب والسلالم الكهربائية، وتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف. كما استعدت الرئاسة لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها؛ إذ وصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى (14) ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً، يشرف عليهم كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، ويتم توزيع هذه القوى العاملة إلى (4) ورديات رئيسية، مع مراعاة الأوقات ذات الكثافة العالية، وأيضًا المناطق التي تحتاج لوجود أكبر قدر من الموظفين، ولاسيما صحن المطاف والرواق السعودي والمسعى والساحات".