أمانة الرياض: الجهات الخدمية تصدر 40.500 رخصة حفريات خلال 4 أشهر

كشف تقرير إحصائي صادر عن أمانة منطقة الرياض أن عدد رخص الحفريات الصادرة منذ بداية العام 2023 بلغ 40.516 رخصة، فيما بلغ عددها خلال شهر أبريل المنصرم 9.250 رخصة، وتصدّرت 11 جهة حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصدارًا للرخص.
وأوضحت الأمانة في تقريرها حول مؤشر أداء الجهات الخدمية، أن نسبة الشكاوى وبلاغات المواطنين المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت نسبتها ما بين 100% إلى 31%، فيما تصدّرت شركة المياه الوطنية قائمة الأكثر استقبالًا للبلاغات، تلاها أمانة منطقة الرياض، ثم مركز مشاريع مدينة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات السعودية، ثم شركتا اتحاد الاتصالات والاتصالات المتكاملة على التوالي.
وتصدّرت شركة المياه الوطنية رخص الحفريات بعدد 21.061، تلاها الشركة السعودية للكهرباء بـ17.134 رخصة، ثم أمانة منطقة الرياض 1.044 رخصة، ثم الاتصالات السعودية 608 رخص، ثم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدد 243 رخصة.
وشملت قائمة الجهات الخدمية المصدرة لرخص الحفريات شركة الاتصالات المتكاملة بعدد 170 رخصة، ثم شركة ضوئيات للاتصالات بـ64، ومركز مشاريع مدينة الرياض بـ61 رخصة، فيما سجلت زين للاتصالات 35 رخصة، وإدارة مرور الرياض 22 رخصة، إضافة إلى شركة ربط التقنية للاتصالات الأقل تسجيلًا في القائمة بـ8 رخص.