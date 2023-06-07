أمانة الرياض: الجهات الخدمية تصدر 40.500 رخصة حفريات خلال 4 أشهر

وأوضحت الأمانة في تقريرها حول مؤشر أداء الجهات الخدمية، أن نسبة الشكاوى وبلاغات المواطنين المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت نسبتها ما بين 100% إلى 31%، فيما تصدّرت شركة المياه الوطنية قائمة الأكثر استقبالًا للبلاغات، تلاها أمانة منطقة الرياض، ثم مركز مشاريع مدينة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات السعودية، ثم شركتا اتحاد الاتصالات والاتصالات المتكاملة على التوالي.