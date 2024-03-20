عضو مجلس إدارة "تعظيم": أنجزنا صيانة 15 مسجدًا في مكة المكرمة
أكّد عضوُ مجلس إدارة جمعية عمارة المساجد والعناية بها "تعظيم" بمكة المكرمة، التي تعمل بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدكتور عصام بن هاشم الجفري؛ أن الجمعية أنجزت خلال الفترة الماضية صيانة "15" مسجدًا، ونظافة "18" مسجدًا، وتعطير "30" مسجدًا، وفرش "7" مساجدًا، بمكة المكرمة، من منطلق رسالتها؛ وهي عمارة بيوت الله وتعظيمها؛ لتحقيق رسالة المسجد ودوره المجتمعي باحترافية وإتقان.
وقال الجفري: من أهداف جمعية تعظيم بناء المساجد والجوامع، وترميمها، وإكمال البناء للمتعثر منها، وصيانة المساجد والجوامع، وتأمين احتياجاتها من فرش وتعديل وتطوير، والمساهمة في العناية بمساجد الطرق بمنطقة مكة المكرمة ومساجد الطرق التي يرتادها المسافرون، والعناية بالمساجد والجوامع وخدماتها من صيانة ونظافة وتأثيث وتأمين احتياجاتها التقنية لتبليغ العلم الشرعي.
وأضاف: المسيرة منطلقة في هذا المجال، ونعمل لخدمة بيوت الله عز وجل وقاصديه من المصلين والمعتكفين، ولنجعلها أجمل من بيوتنا، لاسيما في هذا البلد الحرام وفي هذا الشهر الفضيل شهر القرآن، وملازمة بيوت الرحمن.
وأردف "الجفري": بإمكان كلّ من أراد المشاركة في هذا النفع العظيم والخير الكبير، يمكنه ذلك من خلال التواصل مع حسابات الجمعية في صفحات التواصل الاجتماعي، أو من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية: store.taatheem.org.sa.