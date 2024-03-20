عضو مجلس إدارة "تعظيم": أنجزنا صيانة 15 مسجدًا في مكة المكرمة

أكّد عضوُ مجلس إدارة جمعية عمارة المساجد والعناية بها "تعظيم" بمكة المكرمة، التي تعمل بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدكتور عصام بن هاشم الجفري؛ أن الجمعية أنجزت خلال الفترة الماضية صيانة "15" مسجدًا، ونظافة "18" مسجدًا، وتعطير "30" مسجدًا، وفرش "7" مساجدًا، بمكة المكرمة، من منطلق رسالتها؛ وهي عمارة بيوت الله وتعظيمها؛ لتحقيق رسالة المسجد ودوره المجتمعي باحترافية وإتقان.