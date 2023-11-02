مجموعة stc تتعاون مع مايكروسوفت لإطلاق قدرات الابتكار في مجال التحوّل الرقمي ضمن قطاع الأعمال

ولا يقتصر هذا التعاون على النواحي التقنية، بل يمتد إلى تمكين مستقبل تأخذ فيه المملكة مكانتها الريادية في مجال الابتكار الرقمي عالمياً، إضافة إلى خلق فرص جديدة لما يمكن تحقيقه في العصر الرقمي.