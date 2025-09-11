نادي الإبل يعلن تواجد فريق التوثيق بمزاد المدرج لأربعة أيام

أعلن نادي الإبل عن تواجد فريق التوثيق في مزاد المدرّج بمنطقة القصيم، لمدة أربعة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025م وحتى يوم الجمعة المقبل.
ودعا نادي الإبل المهتمين بتوثيق إبلهم إلى اتباع الخطوات التالية:
التسجيل عبر منصة "وثّقها":
التواصل مع فريق التوثيق لتحديد موعد على الرقم: 0550641715
ويشهد مزاد الإبل بالمدرج في منطقة القصيم حراكًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في عروض الإبل على منصات العرض أمام الجماهير والمستثمرين، لإبرام الصفقات على الفرديات والإبل التي تناسب استثماراتهم. وقد شهد المزاد العديد من الصفقات المليونية لمختلف ألوان الإبل، بالتزامن مع الأشواط الإضافية التي أعلن عنها نادي الإبل لأول مرة، وعلى رأسها شوط "نخبة المفاريد" الذي جذب أبرز الملاك والمستثمرين للمشاركة في هذا الشوط الملكي، ما أسهم في رفع أسعار المفاريد لتتجاوز المليون ريال للمفرود الواحد.
ويُعد مزاد المدرج من أشهر المزادات التي تُقام قبيل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الذي ينطلق برعاية ملكية في شهر ديسمبر القادم بالصياهد.
الجدير بالذكر أن مزادات الإبل تحظى بدعم ورعاية نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، حيث تُنظم سنويًا في عدد من مناطق المملكة، وقد حققت نجاحًا وإشادة واسعة من ملاك الإبل نظرًا لمردودها المالي على السوق والمستثمرين.