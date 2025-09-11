نادي الإبل يعلن تواجد فريق التوثيق بمزاد المدرج لأربعة أيام

ويشهد مزاد الإبل بالمدرج في منطقة القصيم حراكًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في عروض الإبل على منصات العرض أمام الجماهير والمستثمرين، لإبرام الصفقات على الفرديات والإبل التي تناسب استثماراتهم. وقد شهد المزاد العديد من الصفقات المليونية لمختلف ألوان الإبل، بالتزامن مع الأشواط الإضافية التي أعلن عنها نادي الإبل لأول مرة، وعلى رأسها شوط "نخبة المفاريد" الذي جذب أبرز الملاك والمستثمرين للمشاركة في هذا الشوط الملكي، ما أسهم في رفع أسعار المفاريد لتتجاوز المليون ريال للمفرود الواحد.