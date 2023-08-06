بعد اختراق الحسابات البنكية لبعض السيدات.. "القرني" يطالب بأجهزة تقنية تكشف الاختراقات قبل سرقة الأموال

ويرصد "القرني" بعض حوادث السرقة، ويقول: "أذكر أنني قبل بضعة أشهر عَلَّقتْ على حادثة من هذا النوع حصلت لأحد المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ذهب يصرف شيئاً من نقوده، ويفاجأ بأنه تم سحب جميع ما في حسابه، رغم ضآلته، وذهب للبنك، علَّه يجد حلاً لمشكلته، فأجابه المسؤول بأن ما حدث خارجاً عن مسؤولية البنك!، وليس هو الوحيد الذي تعرَّض لمثل هذه الحالة، فهناك العديد ممن كانوا ضحايا لصوص اختراق الحسابات واختلاسها، نتيجة حصولهم على معلومات بطرق متعددة واحتيالية.. وقبل بضعة أيام، سمعت بوقوع حادثة اختراقية أخرى مماثلة لبعض السيدات، قُضي على ما في حسابهن من مدخرات، وكان مصيرهن نفس مصير من سبقهن في هذا المجال".