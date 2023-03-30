"السديس": تأهُّب ميداني لتيسير المناسك لـ107 آلاف طائف في الساعة

وهناك توقُّعات بتضاعف أعداد المصلين والقاصدين لصلاة الجمعة الثانية؛ حيث من المتوقَّع أن يستقبل الحرم المكي غدًا مليونًا ونصف المليون زائر ومعتمر، في الجمعة الثانية من رمضان.