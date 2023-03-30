"السديس": تأهُّب ميداني لتيسير المناسك لـ107 آلاف طائف في الساعة

يستمرّ تدفُّق القاصدين والمعتمرين على المسجد الحرام والمسجد النبوي، في أجواء إيمانية خاشعة صحية آمنة.
وحشدت رئاسة الحرمين منظومتها الخدمية لتنفيذ خطتها التشغيلية لصلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتسخير كامل طاقاتها وإمكانياتها، وخصوصًا الوكالات الميدانية؛ لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وتعظيم التكاتف والتنسيق مع شركاء النجاح؛ للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة بالحرمين الشريفين؛ حتى يؤدّي المعتمر مناسكه بيسر وسهولة.
وتم إعطاء أولوية قصوى لإدارة الحشود والتفويج وفق أعلى مستويات السلامة والأمان والخطط الموضوعة والسيناريوهات الميدانية؛ لضمان انسيابية دخول وخروج القاصدين بهدوء وبلا اختناقات.
يأتي ذلك في ظل متابعة ميدانية من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووفق أعلى حوكمة وأداء تشغيلي معياري على أعلى المستويات.
وهناك توقُّعات بتضاعف أعداد المصلين والقاصدين لصلاة الجمعة الثانية؛ حيث من المتوقَّع أن يستقبل الحرم المكي غدًا مليونًا ونصف المليون زائر ومعتمر، في الجمعة الثانية من رمضان.
وكانت أعداد المصلين في الجمعة الماضية في المسجد الحرام قد بلغت أكثر من ٩٠٠ ألف مصلٍّ.
وأكّد السديس جاهزية خطط الرئاسة لاستقبال القاصدين في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك.
وقال: الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة، وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام، مرورًا بالمطاف ومصلّى الركعتين والمسعى، وحتى ينتهي ضيوف الرحمن من أداء جميع مناسكهم.
وأضاف: الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تتضمّن توفير كامل الخدمات للمعتمرين، التي تسهم في تيسير أداء المناسك لـ107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.
وكثّفت رئاسة الحرمين جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام؛ جيث من المتوقع أن يصلوا منذ الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة للمسجد الحرام، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.
ويشهد المسجد الحرام منذ مساء اليوم الخميس؛ تدفق أعداد المصلين، وقد امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.
وحرصت "الرئاسة" على تهيئة المداخل والممرّات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل؛ لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة.