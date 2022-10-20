في هذه المناطق.. "كاوست" تطلق برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في أكاديمية كاوست، عن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا ورجل الأعمال محمد العقيل، في كل من الرياض وجدة.
ويتضمّن هذا البرنامج عدة دورات تدريبية؛ تأتي الدورة الأولى منه بعنوان: مقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتقام في كل من مدينتي الرياض وجدة، اعتبارًا من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر من العام الحالي.
وستوفر الدورة مسارات شاملة لطلبة الجامعات الموهوبين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وصقلها في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، وسينتقل الطلبة المتميزون في الدورة الأولى إلى سلسلة أخرى من الدورات التي تؤهلهم إلى برامج صيفية مجانية في كاوست وسدايا، بالإضافة إلى جامعة أكسفورد.
يشار إلى أن التقديم مستمر إلى 15 نوفمبر من العام الحالي. ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط .
من جهته قال الراعي الرسمي للبرنامج المهندس محمد عبد الرحمن العقيل: "نحاول اليوم المساهمة في رد الجميل لبلدي وشبابها الذين يتوقون للتعرف على تقنيات المستقبل؛ وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أكاديمية كاوست التي تقوم بعمل ممتاز في توفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة من أفضل خبراء العالم.
من جانبه قال وكيل جامعة كاوست لاري كارين: "سعداء بالدخول في شراكة مع إحدى الشخصيات الرفيعة في مجتمع الأعمال في المملكة، لتوفير تدريب عالي الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي. ونثمن مثل هذه الشراكات مع المؤسسات والأفراد الذين يشاطروننا الرؤى في تزويد الجيل المقبل بمهارات المستقبل من خلال التعليم المتطور وتنمية المواهب.