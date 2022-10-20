في هذه المناطق.. "كاوست" تطلق برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي

من جهته قال الراعي الرسمي للبرنامج المهندس محمد عبد الرحمن العقيل: "نحاول اليوم المساهمة في رد الجميل لبلدي وشبابها الذين يتوقون للتعرف على تقنيات المستقبل؛ وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أكاديمية كاوست التي تقوم بعمل ممتاز في توفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة من أفضل خبراء العالم.