اختتام فعاليات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل الثاني بالقصيم بمبيعات تلامس 100 مليون ريال وأكثر من 173 ألف زائر

اختتمت أمس فعاليات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل الثاني بمنطقة القصيم، والذي نظمته مجموعة سلام البيطرية بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة بمدينة بريدة على مدار ثمانية أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 50 جهة أمنية وحكومية ورعاة، وذلك بمبيعات إجمالية تقترب من 100 مليون ريال سعودي.
وشهدت نسخة المهرجان هذا العام تميزًا في العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاقتصادية والاجتماعية والأمسيات الشعرية والندوات والمسابقات، والتي أعطت زخمًا كبيرًا لفعاليات المهرجان، وإشادات واسعة من ضيوف المهرجان، والوفود المشاركة، والحضور، والزوار.
وتؤكد الأرقام التي شهدها المهرجان تميزه بنسخة فريدة من نوعها من حيث التنظيم والاستقبال والأنشطة والفعاليات، حيث بلغ إجمالي مبيعات المهرجان على مدار الثمانية أيام أكثر من 93 مليون ريال بمتوسط بيع يومي بلغ 12 مليون ريال، وعدد زوار متنوع من العائلات والزوار وملاك الإبل والمهتمين بالإبل هو الأعلى منذ انطلاق المهرجان في نسخته الأولى والحالية حيث تجاوز 173 ألف زائر بمتوسط يومي بلغ 21 ألف زائر يوميًا، فيما بلغ عدد السيارات الواردة للمهرجان أكثر من 74.4 ألف سيارة بمتوسط 6 آلاف سيارة في اليوم، وأكثر من 72 ألف متن من الحلال الوارد لمنصات المزادات المتنوعة بالمهرجان.
يأتي هذا فيما بلغت أعداد الأسر المنتجة التي شاركت بشكل مميز في المهرجان أكثر من 200 أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال قدمت خلال فعاليات المهرجان المتنوعة العديد من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية المختلفة، فيما شهدت مزادات بيع الأبل خلال فعاليات المهرجان اعتدالاً ملموساً، وأسعارًا مناسبة، بكافة أنواعها ولجميع مستويات الإبل، إذ احتوى المهرجان على مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات وغيرها من أنواع الأبل.
وتميزت نسخة مهرجان هذا العام بتفقد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لسير العمل بالمهرجان وتدشين منصة مزادات الإبل الإلكترونية، فيما أثنى على الفعاليات المتنوعة المهتمة بالموروث الثقافي للمنطقة، منوهًا بما رآه من جهود وتوافد لملاك الإبل في المهرجان، كما نوه بمبادرة مجموعة سلام البيطرية من خلال إقامة هذا المهرجان وعمل البنية الأساسية له ورعايته وتنظيمه، مثنياً على ما شاهده على أرض المهرجان.
كما شهدت نسخة هذا العام تنوع الوفود المشاركة من خارج المملكة والتي ضمت أستراليا وفرنسا وعمان وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهدت تكريم عدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل على جهودهم في التغطية الإعلامية المهرجان ونقل الحدث للمتابعين.
كما تم الإعلان خلال المهرجان عن الفائزين في مسابقة معرض العقيلات والتي تستهدف اكتشاف المواهب المميزة من المصورين وتشجيعها وتعزيز حضورها، بعد تقييم قامت به لجنة التقييم التي تضم في عضويتها عددًا من المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى احتواء فعاليات المهرجان على مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة بالمنطقة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية فهاد الفهاد عقب انتهاء فعاليات المهرجان أهمية مهرجان العقيلات في إعادة التذكير والتنويه بما صنعه رجال العقيلات، ممن سطروا تاريخهم بأحرف من نور في سجل المجد، منوهًا بأن فعاليات المهرجان أعادت إلى ذاكرتنا أمجاد أولئك الرجال بصورة حضارية، وتطوير يتناغم ويتواكب مع مستهدفات رؤية 2030، مقدمًا عظيم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله على الاهتمام الكبير الذي توليه لكل ما يتعلق بتراث وأصالة هذا الشعب، ولأمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل ومتابعته ورعايته الكريمة لمشاريع مجموعة سلام البيطرية.