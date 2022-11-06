اختتام فعاليات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل الثاني بالقصيم بمبيعات تلامس 100 مليون ريال وأكثر من 173 ألف زائر

وتؤكد الأرقام التي شهدها المهرجان تميزه بنسخة فريدة من نوعها من حيث التنظيم والاستقبال والأنشطة والفعاليات، حيث بلغ إجمالي مبيعات المهرجان على مدار الثمانية أيام أكثر من 93 مليون ريال بمتوسط بيع يومي بلغ 12 مليون ريال، وعدد زوار متنوع من العائلات والزوار وملاك الإبل والمهتمين بالإبل هو الأعلى منذ انطلاق المهرجان في نسخته الأولى والحالية حيث تجاوز 173 ألف زائر بمتوسط يومي بلغ 21 ألف زائر يوميًا، فيما بلغ عدد السيارات الواردة للمهرجان أكثر من 74.4 ألف سيارة بمتوسط 6 آلاف سيارة في اليوم، وأكثر من 72 ألف متن من الحلال الوارد لمنصات المزادات المتنوعة بالمهرجان.