مشاركة سعودية بارزة في اجتماع جامعة الدول العربية لبحث التصعيد العسكري في غزة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة القاهرة.