أمير الرياض يدشّن الحملة الرقابية "تراثنا البيئي"

واطلع على مهام ورؤية المركز وأهداف الحملة وآلية عملها الرقابي في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، والدور التوعوي الذي تقوم عليه، والارتقاء بالالتزام البيئي لجميع الأنشطة ذات الأثر البيئي، وتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.