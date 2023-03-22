محليات

32 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وهذه المدينة هي الأدنى

32 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وهذه المدينة هي الأدنى
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، كالتالي: جازان 32 مئوية، ومكة المكرّمة 31 درجة، شرورة ونجران 30 مئوية، وكل من وادي الدواسر والقنفذة 29 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها أبها وتبوك وحائل والباحة وعرعر وسكاكا والقريات 8 درجات.

وسجّلت طريف والقريات والدمام وتبوك وعرعر وسكاكا والأحساء أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95% و85%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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