32 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وهذه المدينة هي الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.