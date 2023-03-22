32 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وهذه المدينة هي الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، كالتالي: جازان 32 مئوية، ومكة المكرّمة 31 درجة، شرورة ونجران 30 مئوية، وكل من وادي الدواسر والقنفذة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها أبها وتبوك وحائل والباحة وعرعر وسكاكا والقريات 8 درجات.
وسجّلت طريف والقريات والدمام وتبوك وعرعر وسكاكا والأحساء أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95% و85%.