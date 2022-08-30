المشرف العام على "إغاثي الملك سلمان" يلتقي السفير الكويتي لدى اليمن

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، اليوم، بسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية فلاح بداح الحجرف.