المشرف العام على "إغاثي الملك سلمان" يلتقي السفير الكويتي لدى اليمن

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، اليوم، بسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية فلاح بداح الحجرف.
وأعرب الحجرف عن إعجابه بما شاهده من مستوى مهني متميز لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يجسد الصورة الحضارية المشرّقة للمملكة في مجال العمل الإنساني.
من ناحية أخرى اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ناتور بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي".
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.155 حالة، وتوزيع 1.513 نظارة طبية، وإجراء 544 عملية جراحية تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
على صعيد آخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة له في مدينة أسمرة بدولة إريتريا، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفّذ من 19 حتى 26 أغسطس 2022م.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 4.800 حالة، وأجرى 181 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفّذها المملكة ممثلة في المركز لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.