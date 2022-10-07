مستفيدو مخطط سكني بـ"أنوار جازان" يعانون من "استمرار الظلام"

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان كان قد أطلق عدة مشاريع سكنية موزعةً على منطقة جازان والمحافظات والقرى التابعة لها، وتشمل 30 مخططاً توفّر نحو 49 ألف أرض مجانية، بينها 17 مخططاً توفّر 26.484 أرضاً مطوّرة وتحت التطوير، و5 مخططات مكتملة التصاميم، ويجري طرحها، وتوفّر أكثر من 11.217 أرضاً مجانية، و8 مخططات يجري تصميمها تمهيداً لطرحها للتنفيذ، وتوفّر 11.068 قطعة أرض مجانية.