مستفيدو مخطط سكني بـ"أنوار جازان" يعانون من "استمرار الظلام"

تستمر معاناة مستفيدي مخطط الأنوار بأبو عريش بمنطقة جازان، أو ما يُعرف بمخطط "خبت الجنية"، حيث يفتقرون إلى التيار الكهربائي في منازلهم المختلفة، وتغيب عنهم العديد من الخدمات الأساسية الأخرى.
وكان السكان قد عانوا قبل ذلك بسبب تعثر المشروع الذي يحتوي على أكثر من 4 آلاف قطعة سكنية، فيما تم رصد ميزانية تتجاوز 150 مليون ريال لتطويره، بعد استفادة المواطنين من القطع السكنية ومنحهم قروضاً للبناء.
وقال المتضررون إنهم تواصلوا مع الجهة المسؤولة، وكان الرد أنه يجب تسلم المخطط بالكامل من قبل المقاول حتى يتم إيصال الكهرباء.
وأضافوا: العمل في المخطط لا يزال جاريًا على الرغم من انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وهذا العمل يحتاج إلى وقت طويل، مما يعني استمرار المعاناة لعدم إيصال التيار.
وأردف السكان: تم الإعلان عن مخطط الأنوار بخبت الجنية بأبوعريش وتم الحجز عن طريق منصة سكني يوم 17 فبراير 2020 والدخول واختيار رقم الأرض والتوقيع على العقود، وتم عرض 4000 قطعة تقريباً، والوعد الذي حصلنا عليه كان تجهيز المشروع وتسليمه خلال أشهر قليلة.
وتابعوا: مدة العمل في المشروع بحسب المعلن عام وستة أشهر، 540 يوماً، منذ بدء تاريخ الاستلام، غير أنه تعثر بعد دخول جائحة كورونا وتوقف ليعود مجدداً بعد أن عادت الأمور لوضعها الطبيعي.
وناشدوا إيجاد حلول لإيصال التيار الكهربائي وتوفير الخدمات الأخرى إلى المنازل المكتملة، وذلك بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.
يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان كان قد أطلق عدة مشاريع سكنية موزعةً على منطقة جازان والمحافظات والقرى التابعة لها، وتشمل 30 مخططاً توفّر نحو 49 ألف أرض مجانية، بينها 17 مخططاً توفّر 26.484 أرضاً مطوّرة وتحت التطوير، و5 مخططات مكتملة التصاميم، ويجري طرحها، وتوفّر أكثر من 11.217 أرضاً مجانية، و8 مخططات يجري تصميمها تمهيداً لطرحها للتنفيذ، وتوفّر 11.068 قطعة أرض مجانية.
وكانت وزارة الإسكان والشركة السعودية للكهرباء قد وقّعتا اتفاقيات في وقت سابق لإيصال الخدمة الكهربائية إلى 29 مخططاً من مشاريع وزارة الإسكان بقيمة 14 مليار ريال مع الشركة السعودية للكهرباء، والاتفاقية الأولى لإيصال الكهرباء لمشاريع الإسكان بقيمة 4 مليارات ريال.
وأوضحت الشركة أن المجموعة الأولى من العقودِ الخاصة بتوصيل الكهرباء لعددٍ من مواقع مشاريع وزارة الإسكان بقيمةٍ إجماليةٍ 4 مليارات ريال تشتمل على خمس محطات مركزية وفرعية وتوسعةِ محطات قائمة، بجهد 380 كيلوفولت، وإنشاء 15 محطة فرعية جهد (132/110) كيلوفولت، وإنشاء خطوط كابلات جهد (132/110) كيلوفولت بطولِ 55 كيلو متراً تقريبا، بجانب اتفاقيات مع شركة المياه تهدف إلى إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، لمشاريع "الإسكان" في مناطق المملكة المختلفة.