استقبال أكثر من 16500 موظف بمدارس ومكاتب التعليم بجازان

وأوضح أنهم يستقبلون عامًا دراسيًّا حافلًا بالتميُّز والنجاح، بعون الله تعالى، ثم بدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيّده الله، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه؛ حيث قدموا كل التسهيلات اللازمة لدعم وإنجاح العملية التعليمية.