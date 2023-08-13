استقبال أكثر من 16500 موظف بمدارس ومكاتب التعليم بجازان

استقبلت مدارسُ ومكاتب التعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، عودةَ 16891 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية إلى مدارسهم، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي.
تأتي العودة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ؛ إذ شملت عودة 307 مشرفين ومشرفات، و604 من مديري ومديرات المدارس، و12530 معلمًا ومعلمة، و3450 إداريًّا وإدارية.
ورحّب المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، بمنسوبي ومنسوبات تعليم جازان، من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية.
وأوضح أنهم يستقبلون عامًا دراسيًّا حافلًا بالتميُّز والنجاح، بعون الله تعالى، ثم بدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيّده الله، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه؛ حيث قدموا كل التسهيلات اللازمة لدعم وإنجاح العملية التعليمية.
ونوّه "عقدي" إلى التأثير الإيجابي لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات في حياة أبنائه الطلاب وبناته الطالبات، مبيّنًا أنهم وعبر مهاراتهم وخبراتهم التعليمية الملهمة يسهمون في إنجاح عملية التعليم والتعلم وبناء الأجيال الناجحة القادرة على المساهمة في تنمية الوطن، مؤكّدًا رفعَ سقف طموحات تعليم جازان خلال العام الجديد، سائلًا الله عز وجل العونَ في تحقيق انطلاقة جادّة لعام مليء بالفرص والنجاحات.
من جانب آخر دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان، صباح اليوم الأحد، خدمةَ النقل المدرسي، التي تشرف عليها شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وتستهدف تلك الخدمةُ نقلَ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، عبر توفير أكثر من 1200 حافلة.
كما ترأس "عقدي" العديد من الاجتماعات؛ لمتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية ومناقشة مؤشرات وخطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1445هـ، بهدف تحقيق التكامل بين الإدارات التابعة ذات الاختصاص ورفع جاهزية المجتمع التعليمي، وتحديد المسؤوليات ورفع الجاهزية وضمان البداية الجادّة للعملية التعليمية.
كما شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، في تنفيذ خطة برامجها التدريبية أثناء فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد في الفترة من الأحد 26/ 1/ 1445هـ، وحتى الخميس 1/ 2/ 1445هـ، والبالغة 89 برنامجًا تدريبيًّا، تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
وهي تأتي في إطار سعي الإدارة العامة للرفع من مستوى جودة مخرجات التعليم، من خلال إعداد شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم بصورة مستمرة؛ استجابةً للاحتياجات التدريبية المتجدّدة والمتغيرات الناتجة عن التطورات الحاصلة في أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم، من خلال توفير الإدارة فرصًا تدريبية مستمرة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
وتتناول البرامجُ التدريبية العديدَ من المجالات التي تشمل المناهج الجديدة وطرق التدريس والمسارات الثانوية، والبرامج التخصصية، بحسب المواد والاختبارات الدولية والتربية الخاصة والطفولة المبكرة، والإدارة المدرسية والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والتوجيه الطلابي، إضافةً إلى القياس والتقويم والنشاط الطلابي والموهوبين والتربية الصحية والبدنية.