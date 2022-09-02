إسلام آباد تشكر قيادة المملكة على دعم شعبها بعد الفيضانات

وفي بداية الاتصال، تقدم وزير خارجية باكستان بالشكر والتقدير لقيادة المملكة في ضوء دعمها ووقوفها التام مع جمهورية باكستان وشعبها جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد، فيما أبدى وزير الخارجية تضامن ودعم المملكة لجمهورية باكستان وشعبها الشقيق أمام كل الظروف التي تحيط بها، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على باكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.